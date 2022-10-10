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Після ракетного удару під землею залишилося 854 шахтарі, їх піднімають на поверхню

Фото: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Після масованого ракетного удару по Україні було знеструмлено чотири шахти. Під землею опинилося 854 особи.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"У Дніпропетровській області було знеструмлено 4 шахти. Там знаходилися 854 гірники. Зараз там залишається 118 осіб. Триває планове піднесення їх на поверхню. З ними все буде добре", - заявив Монастирський.

Нагадаємо,10 жовтня російські окупанти здійснили масований обстріл територій України. Станом на 17:00 було відомо про 11 загиблих і понад 80 поранених мирних жителів.

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