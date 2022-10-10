Після ракетного удару під землею залишилося 854 шахтарі, їх піднімають на поверхню

Після масованого ракетного удару по Україні було знеструмлено чотири шахти. Під землею опинилося 854 особи.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.
"У Дніпропетровській області було знеструмлено 4 шахти. Там знаходилися 854 гірники. Зараз там залишається 118 осіб. Триває планове піднесення їх на поверхню. З ними все буде добре", - заявив Монастирський.
Нагадаємо,10 жовтня російські окупанти здійснили масований обстріл територій України. Станом на 17:00 було відомо про 11 загиблих і понад 80 поранених мирних жителів.
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