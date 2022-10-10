Після ракетного удару під землею залишилося 854 шахтарі, їх піднімають на поверхню

Після масованого ракетного удару по Україні було знеструмлено чотири шахти. Під землею опинилося 854 особи.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.