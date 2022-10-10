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После ракетного удара под землей осталось 854 шахтера, их поднимают на поверхность

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Київ, Понедельник 10 октября 2022 21:37
После ракетного удара под землей осталось 854 шахтера, их поднимают на поверхность Фото: министр внутренних дел Денис Монастырский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

После массированного ракетного удара по Украине было обесточено четыре шахты. Под землей оказалось 854 человека.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"В Днепропетровской области было обесточено 4 шахты. Там находились 854 горняка. Сейчас там остается 118 человек. Продолжается плановый подъем их на поверхность. С ними все будет хорошо", - заявил Монастырский.

Напомним, 10 октября российские оккупанты совершили массированный обстрел территорий Украины. По состоянию на 17:00 было известно об 11 погибших и более 80 раненых мирных жителях.

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