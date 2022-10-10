После ракетного удара под землей осталось 854 шахтера, их поднимают на поверхность
Фото: министр внутренних дел Денис Монастырский (Getty Images)
После массированного ракетного удара по Украине было обесточено четыре шахты. Под землей оказалось 854 человека.
Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
"В Днепропетровской области было обесточено 4 шахты. Там находились 854 горняка. Сейчас там остается 118 человек. Продолжается плановый подъем их на поверхность. С ними все будет хорошо", - заявил Монастырский.
Напомним, 10 октября российские оккупанты совершили массированный обстрел территорий Украины. По состоянию на 17:00 было известно об 11 погибших и более 80 раненых мирных жителях.
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