Після провалу у Лимані. У Західному військовому окрузі Росії змінили командуючого

У Західному військовому окрузі (ЗВО) РФ призначено нового командувача. Ним став генерал-майор Роман Бердніков.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.
Генерал-майор Роман Бердніков раніше був командувачем загальновійськового об'єднання Східного військового округу, а пізніше командував угрупуванням російських військ у Сирії.
Він - випускник Київського суворовського військового училища 1991 року.
Як пише видання, відправлений у відставку генерал-полковник Олександр Журавльов командував силами ЗВО з 2018 року. До цього він, як і Бердніков, командував угрупуванням сил у Сирії.
Зазначимо, що Журавльова зняли з посади після того, як ЗСУ деокупували Лиман Донецької області, раніше захоплений РФ.
Зазначимо, війська ЗВО отримав у підпорядкування командувач Центрального військового округу (ЦВО) генерал-полковник Олександр Лапін після окупації Лисичанська Луганської області. Зазначимо, що війська ЗВО, якими призначили керувати Лапіна, дислокуються на Донбасі.
Як повідомлялося, ЗСУ увійшли до Лимана (Донецька область) 1 жовтня. Раніше стало відомо, що бійці ЗСУ підняли український прапор на околицях Лимана. У мережі з'явилося відповідне відео.
При цьому в розгромі російських військ у Лимані голова Чечні Рамзан Кадиров звинуватив російського генерала Олександра Лапіна. Остання глава Чеченської Республіки назвав бездарем, що прикривається в Генштабі Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.