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Після провалу у Лимані. У Західному військовому окрузі Росії змінили командуючого

Фото: Роман Бердніков став новим командувачем Західного військового округу РФ (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

У Західному військовому окрузі (ЗВО) РФ призначено нового командувача. Ним став генерал-майор Роман Бердніков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.

Генерал-майор Роман Бердніков раніше був командувачем загальновійськового об'єднання Східного військового округу, а пізніше командував угрупуванням російських військ у Сирії.

Що відомо про Берднікова

Він - випускник Київського суворовського військового училища 1991 року.

Як пише видання, відправлений у відставку генерал-полковник Олександр Журавльов командував силами ЗВО з 2018 року. До цього він, як і Бердніков, командував угрупуванням сил у Сирії.

Зазначимо, що Журавльова зняли з посади після того, як ЗСУ деокупували Лиман Донецької області, раніше захоплений РФ.

Зазначимо, війська ЗВО отримав у підпорядкування командувач Центрального військового округу (ЦВО) генерал-полковник Олександр Лапін після окупації Лисичанська Луганської області. Зазначимо, що війська ЗВО, якими призначили керувати Лапіна, дислокуються на Донбасі.

Як повідомлялося, ЗСУ увійшли до Лимана (Донецька область) 1 жовтня. Раніше стало відомо, що бійці ЗСУ підняли український прапор на околицях Лимана. У мережі з'явилося відповідне відео.

При цьому в розгромі російських військ у Лимані голова Чечні Рамзан Кадиров звинуватив російського генерала Олександра Лапіна. Остання глава Чеченської Республіки назвав бездарем, що прикривається в Генштабі Росії.

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