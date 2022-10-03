После провала в Лимане. В Западном военном округе России сменили командующего

Генерал-майор Роман Бердников ранее был командующим общевойсковым объединением Восточного военного округа, а позже командовал группировкой российских войск в Сирии.

Что известно о Бердникове

Он - выпускник Киевского суворовского военного училища 1991 года.

Как пишет издание, отправленный в отставку генерал-полковник Александр Журавлев командовал силами ЗВО с 2018 года. До этого он, как и Бердников, командовал группировкой сил в Сирии.

Отметим, что Журавлева сняли с должности после того, как ВСУ деоккупировали Лиман Донецкой области, ранее захваченный РФ.

Отметим, войска ЗВО получил в подчинение командующий Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин после оккупации Лисичанска Луганской области. Отметим, что войска ЗВО, которыми назначили руководить Лапина, дислоцируются на Донбассе.