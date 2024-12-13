Після припинення поставок з РФ. Україна готова відправляти в Сирію продовольство

"Там, де важко, ми маємо бути там із нашим продовольством. Ми відкриті до постачання продовольства, і якщо Сирія потребує продовольства - ми будемо поруч", - запевнив Коваль.

Reuters нагадує, що за часів правління Башара Асада Сирія імпортувала продовольство з Росії.

За інформацією російських і сирійських джерел видання, після падіння режиму Асада постачання пшениці з РФ до Сирії було припинено. Причиною такого рішення Москви нібито стала невизначеність щодо нового керівництва Сирії і затримки з оплатою.

Як пише Reuters, Україна традиційно постачає пшеницю і кукурудзу в країни Близького Сходу, але не в Сирію. У сезоні 2023/24 на сирійський ринок потрапляє лише близько 6 000 тонн української кукурудзи із загального обсягу українського експорту кукурудзи в 29,4 мільйона тонн.