После прекращения поставок из РФ. Украина готова отправлять в Сирию продовольствие

"Там, где трудно, мы должны быть там с нашим продовольствием. Мы открыты к поставкам продовольствия, и если Сирия нуждается в продовольствии - мы будем рядом", - заверил Коваль.

Reuters напоминает, что во времена правления Башара Асада Сирия импортировала продовольствие из России.

По информации российских и сирийских источников издания, после падения режима Асада поставки пшеницы из РФ в Сирию были приостановлены. Причиной такого решения Москвы якобы стала неопределенность в отношении нового руководства Сирии и задержки с оплатой.

Как пишет Reuters, Украина традиционно поставляет пшеницу и кукурузу в страны Ближнего Востока, но не в Сирию. В сезоне 2023/24 на сирийский рынок попадет лишь около 6 000 тонн украинской кукурузы из общего объема украинского экспорта кукурузы в 29,4 миллиона тонн.