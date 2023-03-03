UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Після пожежі з аеродрому в Єйську зникло 6 винищувачів Су-34 (супутникові знімки)

Ілюстративне фото: після пожежі з аеродрому в Єйську зникли 6 винищувачів Су-34 (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після пожежі на полігоні 28 лютого з військового аеродрому у російському Єйську зникли шість винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".

Відсутність літаків Су-34, які зазвичай знаходяться на стоянці, можна побачити на супутниковому знімку сервісу Planet.com, зробленого 2 березня.

Так, на відео зображені знімки аеродрому в Єйську 15 лютого та 2 березня, а також полігону ППО поруч із аеродромом - на знімках 22 лютого та 2 березня.

Нагадаємо, 28 лютого в російському Єйську в районі аеродрому пролунали вибухи.

Пізніше журналісти оприлюднили супутникові знімки за 1 березня, на яких видно наслідки пожежі на території полігону ППО, що знаходиться на захід від аеродрому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти України