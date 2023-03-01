ua ru
Ср, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вибухи на аеродромі в Єйську: з'явилися перші супутникові знімки

Новость на русском →
Середа 01 березня 2023 22:04
Вибухи на аеродромі в Єйську: з'явилися перші супутникові знімки Ілюстративне фото: з'явилися супутникові знімки аеродрому в Єйську після вибухів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 28 лютого, на аеродромі в російському Єйську пролунали вибухи та виднівся дим. Оприлюднено супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми" у Telegram.

Журналісти показали знімки за 1 березня, на яких можна побачити наслідки пожежі на території полігону протиповітряної оборони, який знаходиться на захід від аеродрому.

Фото: полігон ППО в Єйську (t.me/cxemu)

Про пошкодження самого аеродрому росіян інформації наразі немає. При цьому, виходячи з супутникових знімків за 15 лютого, можна помітити, що у східній частині аеродрому знаходилися: два винищувачі МіГ-29, два пасажирські Ту-134, шість винищувачів Су-34 або Су-37, два транспортні Ан-72 та один Іл-38.

У центральній частині: три Іл-38, один Ан-72 та три Су-27.

У західній частині: пасажирський Іл-62 та три транспортні Ан-24 або Ан-26.

Фото: літаки на аеродромі в Єйську (t.me/cxemu)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 28 лютого в російському Єйську в районі аеродрому пролунали вибухи.

Пізніше влада Єйська заявила, що вибухи в місті є "плановими", оскільки там нібито проходять навчання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація аеропорт вибухи
NEWS
Ситуація критична. Що відбувається в Бахмуті і чи є загроза його захоплення
Ситуація критична. Що відбувається в Бахмуті і чи є загроза його захоплення
DAILY
Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу