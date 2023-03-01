Вибухи на аеродромі в Єйську: з'явилися перші супутникові знімки
У вівторок, 28 лютого, на аеродромі в російському Єйську пролунали вибухи та виднівся дим. Оприлюднено супутникові знімки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми" у Telegram.
Журналісти показали знімки за 1 березня, на яких можна побачити наслідки пожежі на території полігону протиповітряної оборони, який знаходиться на захід від аеродрому.
Фото: полігон ППО в Єйську (t.me/cxemu)
Про пошкодження самого аеродрому росіян інформації наразі немає. При цьому, виходячи з супутникових знімків за 15 лютого, можна помітити, що у східній частині аеродрому знаходилися: два винищувачі МіГ-29, два пасажирські Ту-134, шість винищувачів Су-34 або Су-37, два транспортні Ан-72 та один Іл-38.
У центральній частині: три Іл-38, один Ан-72 та три Су-27.
У західній частині: пасажирський Іл-62 та три транспортні Ан-24 або Ан-26.
Фото: літаки на аеродромі в Єйську (t.me/cxemu)
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 28 лютого в російському Єйську в районі аеродрому пролунали вибухи.
Пізніше влада Єйська заявила, що вибухи в місті є "плановими", оскільки там нібито проходять навчання.
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