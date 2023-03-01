Вибухи на аеродромі в Єйську: з'явилися перші супутникові знімки

У вівторок, 28 лютого, на аеродромі в російському Єйську пролунали вибухи та виднівся дим. Оприлюднено супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми" у Telegram .

Журналісти показали знімки за 1 березня, на яких можна побачити наслідки пожежі на території полігону протиповітряної оборони, який знаходиться на захід від аеродрому.

Фото: полігон ППО в Єйську (t.me/cxemu)

Про пошкодження самого аеродрому росіян інформації наразі немає. При цьому, виходячи з супутникових знімків за 15 лютого, можна помітити, що у східній частині аеродрому знаходилися: два винищувачі МіГ-29, два пасажирські Ту-134, шість винищувачів Су-34 або Су-37, два транспортні Ан-72 та один Іл-38.

У центральній частині: три Іл-38, один Ан-72 та три Су-27.

У західній частині: пасажирський Іл-62 та три транспортні Ан-24 або Ан-26.

Фото: літаки на аеродромі в Єйську (t.me/cxemu)