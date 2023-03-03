После пожара с аэродрома в Ейске исчезли 6 истребителей Су-34 (спутниковые снимки)

После пожара на полигоне 28 февраля с военного аэродрома в российском Ейске исчезли шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода" .

Отсутствие самолетов Су-34, которые обычно находятся на стоянке, можно заметить на спутниковом снимке сервиса Planet.com, который сделан 2 марта.

Так, на видео изображены снимки аэродрома в Ейске 15 февраля и 2 марта, а также полигона ПВО рядом с аэродромом - на снимках 22 февраля и 2 марта.

Напомним, 28 февраля в российском Ейске в районе аэродрома раздались взрывы.

Позже журналисты обнародовали спутниковых снимки за 1 марта, на которых видно последствие пожара на территории полигона ПВО, который находится западнее аэродрома.

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