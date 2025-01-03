Після поїздки до Путіна. У Словаччині два тижні не знали, де Фіцо

У Словаччині декілька тижнів не було офіційної інформації про те, де знаходиться прем'єр-міністр Роберт Фіцо. Однак згодом з’явились свідчення того, що Фіцо був у люксовому готелі у В’єтнамі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Dennik N.
Видання звернуло увагу на те, що в останнє про те знаходиться Фіцо було відомо 22 грудня. Тоді Фіцо знаходився з візитом у Росії, де зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.
Однак з того часу в офісі уряду Фіцо не відповідали на питання про те, де знаходиться прем'єр-міністр. Там також не надавали жодної додаткової інформації про його поїздку до Москви.
Цікаво те, що з 22 грудня Фіцо лише записував відео у соцмережах. Однак з відео було незрозуміло, в якій країні перебуває словацький прем'єр. Адже фоном у відео були засунуті штори. На них не було видно вікон чи зображень, щоб встановити розташування Фіцо.
Через це у Словаччині, серед депутатів коаліції почали ширитись розмови про те, що він міг поїхати на час свят у Дубаї.
Однак за даними видання, останнє відео Фіцо, де він критикував президента України Володимира Зеленського, було знято в номері розкішного готелю Capella Hanoi у столиці В'єтнаму Ханої. Його місцезнаходження встановив один із читачів Dennik N за шторами та старовинним телефоном.
Capella Hanoi - це п'ятизірковий готель з рестораном, нагородженим зіркою Мішлен, який знаходиться у самому центрі Ханою.
Редакція Dennik N намагалася зв'язатися з Фіцо та телефонувала до готелю. Там адміністратор з'єднав їх з розкішним номером, але ніхто не відповів на дзвінок. Після цього журналістам відповіли, що гість, вочевидь, не в номері, і порадили зателефонувати пізніше.
За даними видання, апартаменти, де міг зупинитись Фіцо, мають площу 194 квадратних метри і розміщені на останньому поверсі готелю. Їх вартість за ніч - приблизно 5 500 євро. З урахуванням податків ціна зростає до 6 200 євро за ніч.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо неодноразово висловлював невдоволення рішенням України припинити транзит російського газу. Попри його спроби переконати Київ продовжити постачання, Україна залишилася непохитною.
У відповідь Фіцо пригрозив припинити експорт електроенергії в Україну. Такі заяви пролунали в той час, коли українська енергосистема зазнала серйозних пошкоджень через атаки Росії, і забезпечення світлом мирних жителів значною мірою залежить від імпорту.
Президент України Володимир Зеленський відповів на це тим, що Фіцо міг отримати доручення від російського диктатора Володимира Путіна.
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