После поездки к Путину. В Словакии две недели не знали, где Фицо

Издание обратило внимание на то, что в последний раз о том находится Фицо было известно 22 декабря. Тогда Фицо находился с визитом в России, где встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Однако с тех пор в офисе правительства Фицо не отвечали на вопросы о том, где находится премьер-министр. Там также не предоставляли никакой дополнительной информации о его поездке в Москву.

Интересно то, что с 22 декабря Фицо только записывал видео в соцсетях. Однако из видео было непонятно, в какой стране находится словацкий премьер. Ведь фоном в видео были задвинуты шторы. На них не было видно окон или изображений, чтобы установить расположение Фицо.

Поэтому в Словакии, среди депутатов коалиции начали распространяться разговоры о том, что он мог поехать на время праздников в Дубаи.

Однако по данным издания, последнее видео Фицо, где он критиковал президента Украины Владимира Зеленского, было снято в номере роскошного отеля Capella Hanoi в столице Вьетнама Ханое. Его местонахождение установил один из читателей Dennik N по шторам и старинному телефону.

Capella Hanoi - это пятизвездочный отель с рестораном, награжденным звездой Мишлен, который находится в самом центре Ханоя.

Редакция Dennik N пыталась связаться с Фицо и звонила в отель. Там администратор соединил их с роскошным номером, но никто не ответил на звонок. После этого журналистам ответили, что гость, очевидно, не в номере, и посоветовали позвонить позже.

По данным издания, апартаменты, где мог остановиться Фицо, имеют площадь 194 квадратных метра и расположены на последнем этаже отеля. Их стоимость за ночь - примерно 5 500 евро. С учетом налогов цена возрастает до 6 200 евро за ночь.

Угрозы Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднократно выражал недовольство решением Украины прекратить транзит российского газа. Несмотря на его попытки убедить Киев продолжить поставки, Украина осталась непреклонной.

В ответ Фицо пригрозил прекратить экспорт электроэнергии в Украину. Такие заявления прозвучали в то время, когда украинская энергосистема получила серьезные повреждения из-за атак России, и обеспечение светом мирных жителей в значительной степени зависит от импорта.