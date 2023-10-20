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Після поїздки до Херсонської області Зеленський завітав до Миколаєва

Миколаїв, П'ятниця 20 жовтня 2023 16:09
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Після поїздки до Херсонської області Зеленський завітав до Миколаєва Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський у Миколаєві провів нараду з актуальних питань безпеки та життєдіяльності в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

На нараді начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім поінформував Зеленського та інших учасників зустрічі про поточну ситуацію в регіоні, а мер Миколаєва Олександр Сєнкевич - про стан забезпечення життєдіяльності міста.

Президенту доповіли про ситуацію з відновленням водо- та газопостачання в звільнених населених пунктах, із водопостачанням Миколаєва, а також загалом про підготовку до опалювального сезону.

Окрім того, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Андрій Гнатов доповів про безпекову обстановку в Чорному морі, зокрема про загрози судноплавству, створені Росією, прикриття портової інфраструктури та результати роботи "зернового коридору".

Керівники правоохоронних органів регіону поінформували Зеленського про оперативну та криміногенну ситуацію на території Миколаївської області та координацію роботи правоохоронців.

Президент також відвідав госпіталь, у якому проходять лікування поранені українські військові. Він поспілкувався із захисниками та вручив їм нагороди. Він також подякував за їхню героїчну службу заради нашої держави та її людей.

Зеленський подякував військовим лікарям, що зберегли й зберігають життя наших воїнів, за щоденну працю, особливо в цей непростий час. Він подякував медсестрам, медбратам, водіям швидких - усім, хто працює заради перемоги.

Поїздка Зеленського до Херсонської області

Сьогодні Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний приїхали у Херсонську область. Командування провело нараду щодо ситуації на фронті.

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