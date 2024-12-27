Після погроз щодо каналу Трамп висунув кандидатуру посла США у Панамі

Обраний президентом США Дональд Трамп призначив комісара округу Маямі-Дейд Кевіна Маріно Кабреру послом у Панамі. Рішення ухвалене на тлі намірів США поновити втрачений 25 років тому контроль над Панамським каналом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп назвав Кабрера "запеклим борцем за принципи "Америка понад усе", який, за його словами, відіграв важливу роль у стимулюванні економічного зростання та зміцненні міжнародного партнерства.

"Мало хто розуміється на латиноамериканській політиці так, як Кевін - він зробить ФАНТАСТИЧНУ роботу, представляючи інтереси нашої країни в Панамі!", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Історія Панамського каналу

Панамський канал - судноплавний канал, що з'єднує Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем і Атлантичним океаном. Розташований на Панамському перешийку на території держави Панама.

Іспано-американська війна 1898 року посилила намір США побудувати канал на Панамському перешийку з метою посилення впливу в Західній півкулі.

22 січня 1903 року посол Колумбії Томас Ерран і держсекретар США Джон Гей підписали договір, за яким Колумбія віддавала в оренду США терміном на 100 років смужку землі для спорудження Панамського каналу.

Спорудження каналу Міністерство оборони США почало у 1904 році. Будівництво реалізовувалося під егідою американського оборонного відомства, а Панама фактично стала протекторатом США. На будівництво знадобилося 10 років, 400 млн доларів і 70 тисяч робітників.

Сполучені Штати контролювали Панамський канал до 31 грудня 1999 року, після чого передали його під протекторат уряду Панами.