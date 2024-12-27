Після погроз щодо каналу Трамп висунув кандидатуру посла США у Панамі
Обраний президентом США Дональд Трамп призначив комісара округу Маямі-Дейд Кевіна Маріно Кабреру послом у Панамі. Рішення ухвалене на тлі намірів США поновити втрачений 25 років тому контроль над Панамським каналом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Трамп назвав Кабрера "запеклим борцем за принципи "Америка понад усе", який, за його словами, відіграв важливу роль у стимулюванні економічного зростання та зміцненні міжнародного партнерства.
"Мало хто розуміється на латиноамериканській політиці так, як Кевін - він зробить ФАНТАСТИЧНУ роботу, представляючи інтереси нашої країни в Панамі!", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.
Історія Панамського каналу
Панамський канал - судноплавний канал, що з'єднує Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем і Атлантичним океаном. Розташований на Панамському перешийку на території держави Панама.
Іспано-американська війна 1898 року посилила намір США побудувати канал на Панамському перешийку з метою посилення впливу в Західній півкулі.
22 січня 1903 року посол Колумбії Томас Ерран і держсекретар США Джон Гей підписали договір, за яким Колумбія віддавала в оренду США терміном на 100 років смужку землі для спорудження Панамського каналу.
Спорудження каналу Міністерство оборони США почало у 1904 році. Будівництво реалізовувалося під егідою американського оборонного відомства, а Панама фактично стала протекторатом США. На будівництво знадобилося 10 років, 400 млн доларів і 70 тисяч робітників.
Сполучені Штати контролювали Панамський канал до 31 грудня 1999 року, після чого передали його під протекторат уряду Панами.
Заяви Трампа щодо Панамського каналу
22 грудня 2024 року Дональд Трамп заявив про намір відновити контроль США над Панамським каналом.
Він зазначив, що Панама, з якою США мають дипломатичні відносини з 1903 року, "обкрадає нас на Панамському каналі так, як вони навіть не могли собі уявити".
Трамп звинуватив китайських солдатів у незаконній експлуатації каналу і зазначив, що «Сполучені Штати вкладають мільярди доларів у “ремонт”.
Президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що Китай не має жодного впливу на адміністрацію каналу і підкреслив, що на каналі немає китайських солдатів.
Китай не контролює і не керує каналом. Однак дочірня компанія гонконгської CK Hutchison Holdings уже давно керує двома портами, що розташовані на Карибському і Тихоокеанському входах до каналу.
Детальніше про те, що стоїть за словами Трампа про Гренландію і Панамський канал, - читайте в нашому аналітичному матеріалі.
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