После угроз в отношении канала Трамп выдвинул кандидатуру посла США в Панаме
Избранный президентом США Дональд Трамп назначил комиссара округа Майами-Дейд Кевина Марино Кабреру послом в Панаме. Решение принято на фоне намерений США восстановить утраченный 25 лет назад контроль над Панамским каналом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Трамп назвал Кабрера "яростным борцом за принципы "Америка превыше всего", который, по его словам, сыграл важную роль в стимулировании экономического роста и укреплении международного партнерства.
"Мало кто разбирается в латиноамериканской политике так, как Кевин - он сделает ФАНТАСТИЧЕСКУЮ работу, представляя интересы нашей страны в Панаме!", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
История Панамского канала
Панамский канал - судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. Расположен на Панамском перешейке на территории государства Панама.
Испано-американская война 1898 года усилила намерение США построить канал на Панамском перешейке с целью усиления влияния в Западном полушарии.
22 января 1903 года посол Колумбии Томас Эрран и госсекретарь США Джон Гей подписали договор, по которому Колумбия отдавала в аренду США сроком на 100 лет полоску земли для сооружения Панамского канала.
Сооружение канала Министерство обороны США начало в 1904 году. Строительство реализовывалось под эгидой американского оборонного ведомства, а Панама фактически стала протекторатом США. На строительство понадобилось 10 лет, 400 млн долларов и 70 тысяч рабочих.
Соединенные Штаты контролировали Панамский канал до 31 декабря 1999 года, после чего передали его под протекторат правительства Панамы.
Заявления Трампа касательно Панамского канала
22 декабря 2024 года Дональд Трамп заявил о намерении восстановить контроль США над Панамским каналом.
Он отметил, что Панама, с которой США имеют дипломатические отношения с 1903 года, "обворовывает нас на Панамском канале так, как они даже не могли себе представить".
Трамп обвинил китайских солдат в незаконной эксплуатации канала и отметил, что "Соединенные Штаты вкладывают миллиарды долларов в "ремонт".
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что Китай не имеет никакого влияния на администрацию канала и подчеркнул, что на канале отсутствуют китайские солдаты.
Китай не контролирует и не управляет каналом. В то же время дочерняя компания гонконгской CK Hutchison Holdings уже давно управляет двумя портами, расположенными на Карибском и Тихоокеанском входах в канал.
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