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Після підриву "глави МВС ЛНР" окупанти у Луганській області посилили пошук партизанів

Фото: Ігор Корнет, так званий "глава МВС ЛНР" (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

На тимчасово захопленій частині Луганської області патрулі окупантів посилено шукають партизанів, які здійснили замах на так званого "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що росіяни організували додаткові патрулі росгвардійців, які шукають представників підпілля на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

Це пов’язано із тим, що зрадник України Ігор Корнет був важко поранений у результаті вибуху в перукарні, після чого окупанти намагаються знайти виконавців.

Підрив Корнета

Внаслідок вибуху у тимчасово окупованому Луганську отримав поранення так званий "в.о. голови Міністерства внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет.

При цьому детальна інформація про стан Корнета не розголошувалася.

Вибух нібито стався у приміщенні салону краси "Барбершоп".

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ЛуганськокупантиВійна Росії проти України