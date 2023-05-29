После подрыва "главы МВД ЛНР" оккупанты в Луганской области усилили поиск партизан

Отмечается, что россияне организовали дополнительные патрули росгвардейцев, которые ищут представителей подполья на временно оккупированных территориях Луганской области.

Это связано с тем, что предатель Украины Игорь Корнет был тяжело ранен в результате взрыва в парикмахерской, после чего оккупанты пытаются найти исполнителей.

Подрыв Корнета

В результате взрыва во временно оккупированном Луганске получил ранение так называемый "и.о. главы Министерства внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет.

При этом подробная информация о состоянии Корнета не разглашалась.

Взрыв якобы произошел в помещении салона красоты "Барбершоп".