UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Олешки Війна в Україні

Після переговорів РФ завдала три удари балістикою, випущено 21 ракету, - Зеленський

11:06 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: РФ випустила 21 ракету по Україні цієї ночі (t.me/dsns_sumy)

Росія випустила по Києву 21 балістичну ракету трьома хвилями з вечора. Є двоє загиблих та десятки поранених, серед яких діти. Пошкоджено навіть монастир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського.

Наслідки обстрілу Києва

"На жаль, у місті значна кількість влучань і пошкоджень: звичайні будинки, енергетика, інфраструктура одного з вокзалів та метро, торговельні центри, підприємства", - написав Зеленський.

За його словами, усюди працюють екстрені служби. Цієї ночі під російськими ударами були дванадцять областей.

Президент повідомив, що у Києві та регіонах поранені 34 людини, серед них п'ятеро дітей. Наразі відомо про двох загиблих.

"Фактично одразу після чергових переговорів Росія завдала показового удару. Це означає, що немає справжніх змін в її ставленні до всього, що відбувається", - наголосив Зеленський.

"Важливо і надалі намагатися знайти правильні рішення, щоб закінчити цю війну. Але коли російська балістика - відповідь на переговори, потрібен реальний тиск на Росію, щоб були інші кроки - кроки на припинення вбивств", - написав президент.

Він назвав, що саме потрібно: посилення ППО та швидке постачання ракет, здатність знищити пускові установки балістичних ракет і санкції за війну.

"Я вдячний усім, хто саме так сприймає ситуацію та визнає реальність. Агресор заслуговує на відповідне ставлення. Україна заслуговує на підтримку. Життя людей заслуговує на захист", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що вранці 22 жовтня через атаку у Києві обмежили рух Південним мостом з правого на лівий берег.

Як повідомляло РБК-Україна, рятувальники Києва повідомляли про одну жертву та 22 постраждалих.

Балістикою росіяни били одразу по шести районах столиці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийВійна в УкраїніРакети