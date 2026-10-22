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После переговоров РФ нанесла три удара баллистикой, выпущена 21 ракета, - Зеленский

11:06 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Чупровская
После переговоров РФ нанесла три удара баллистикой, выпущена 21 ракета, - Зеленский Фото: РФ выпустила 21 ракету по Украине этой ночью (t.me/dsns_sumy)
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Россия выпустила по Киеву 21 баллистическую ракету тремя волнами с вечера. Есть двое погибших и десятки раненых, в том числе дети. Поврежден даже монастырь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

Последствия обстрела Киева

"К сожалению, в городе значительное количество попаданий и повреждений: обычные дома, энергетика, инфраструктура одного из вокзалов и метро, торговые центры, предприятия", - написал Зеленский.

По его словам, всюду работают экстренные службы. Этой ночью под русскими ударами были двенадцать областей.

Президент сообщил, что в Киеве и регионах ранены 34 человека, в том числе пятеро детей. Пока известно о двух погибших.

"Фактически сразу после очередных переговоров Россия нанесла показательный удар. Это значит, что нет настоящих изменений в ее отношении ко всему происходящему", - подчеркнул Зеленский.

"Важно и дальше пытаться найти правильные решения, чтобы закончить эту войну. Но когда российская баллистика - ответ на переговоры, нужно реальное давление на Россию, чтобы были другие шаги - шаги на пресечение убийств", - написал президент.

Он назвал, что именно нужно: усиление ПВО и быстрое снабжение ракет, способность уничтожить пусковые установки баллистических ракет и санкции за войну.

"Я благодарен всем, кто именно так воспринимает ситуацию и признает реальность. Агрессор заслуживает соответствующего отношения. Украина заслуживает поддержки. Жизнь людей заслуживает защиты", - подытожил Зеленский.

Напомним, что утром 22 октября из-за атаки в Киеве ограничили движение по Южному мосту с правого на левый берег.

Как сообщало РБК-Украина, спасатели Киева сообщали об одной жертве и 22 пострадавших.

Баллистику россияне били сразу по шести районам столицы.

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