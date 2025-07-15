Після падіння російської "Гербери". Єврокомісар закликав Литву створили "дроновий заслон"

Комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликав Литву та країни регіону створити "дроновий заслон" та почати масово виробляти безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.Lt .

"Це (падіння дрону "Гербера" в Литві – ред.) свідчить про те, що існує ймовірність потрапляння такого безпілотника до Литви. Чи готова Литва захищатися від таких безпілотників, чи має вона достатні можливості, залишається питанням без відповіді", – зазначив Кубілюс.

Він також додав, що завжди закликав Литву та країни регіону подбати про створення так званого плану оборони східного кордону, плану фізичної оборони, насамперед шляхом встановлення низки фізичних бар'єрів на землі.

"На мою думку, такий план має включати не лише фізичний кордон, а й створення "бар'єру з дронів", – додав єврокомісар.

За словами Кубілюса, на сьогодні існує не так багато ознак готовності Литви та країн Балтії відбити можливі атаки дронів з боку Росії.

"Тому сьогодні нам потрібно не стільки виробляти дрони чи купувати їх та зберігати на складі, скільки навчати та готувати команди спеціалістів, які могли б дуже швидко виготовити необхідну кількість дронів для цього бар'єру", – підкреслив литовський член Європейської комісії.