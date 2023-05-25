Після п‘ятирічної перерви Канада та Саудівська Аравія відновлюють дипвідносини

Канада та Саудівська Аравія погодилися повністю відновити дипломатичні відносини та призначити нових послів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.
На полях Форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Бангкоці після дискусій між прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і наслідним принцем Мухаммедом ібн Салманом було вирішено відновити рівень дипломатичних відносин між країнами до попереднього стану.
"Нам потрібно поговорити з людьми, з якими ми не завжди погоджуємось у всьому, щоб знайти глобальні рішення глобальних проблем", - заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
Відносини між Саудівської Аравією та Канадою
У 2019 році, після після закликів МЗС Канади до Саудівської Аравії негайно звільнити заарештованих громадських активістів Королівство оголосило про призупинення будь-яких нових торговельних угод та інвестицій з Канадою.
Також, МЗС Саудівської Аравії відкликало свого посла з Канади і зобов'язало канадського посла в Ер-Ріяді покинути країну протягом 24 годин.
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