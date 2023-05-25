После пятилетнего перерыва Канада и Саудовская Аравия восстанавливают дипотношения

На полях Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке после дискуссий между премьер-министром Канады Джастином Трюдо и наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом было решено восстановить уровень дипломатических отношений между странами до прежнего состояния.

"Нам нужно поговорить с людьми, с которыми мы не всегда соглашаемся по всему, чтобы найти глобальные решения глобальных проблем", - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Отношения между Саудовской Аравией и Канадой