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Після Орбана. ЄС повернеться до нових санкцій проти Росії у січні, - Politico

Понеділок 21 жовтня 2024 10:24
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Після Орбана. ЄС повернеться до нових санкцій проти Росії у січні, - Politico Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський Союз збирається відновити обговорення санкцій проти Росії в січні 2025 року. Після того як Угорщина передасть головування в ЄС Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Угорщина, будучи найближчим союзником Москви в ЄС, використовувала свій вплив для стримування обговорень санкцій, однак Польща, відома як один із головних прихильників України, планує зайняти більш жорстку позицію.

Міністр з питань клімату Польщі Кшиштоф Болеста вже заявив про необхідність розв'язувати проблему імпорту російських енергоносіїв, який знову зростає, попри чинні обмеження. ЄС раніше запровадив санкції на постачання російської нафти і знизив закупівлі газу, але існують лазівки, якими Москва продовжує користуватися.

Польща має намір використовувати своє головування для посилення санкцій, зокрема щодо російського палива. Експерти наголошують, що головування Польщі надає хорошу можливість переглянути і посилити стратегію санкцій, що вкрай важливо в умовах триваючого конфлікту і зими, що наближається.

Очікується, що обговорення також торкнуться питання прозорості поставок російського газу і нафти в Європу, щоб запобігти обходу санкцій, таких як обмеження цін на нафту, яке виявилося недостатньо ефективним.

Критика Орбана

Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вже давно критикують лідери ЄС за його проросійську позицію, антизахідну риторику та блокування допомоги Україні від Європейського Союзу.

Міністерство закордонних справ Польщі навіть запропонувало Орбану залишити ЄС та НАТО та створити альянс із російським диктатором Володимиром Путіним.

Влітку Євросоюз вирішив перенести зустрічі міністрів закордонних справ та оборони країн-членів із Будапешта до Брюсселя через політику Орбана та його "мирного" туру.

Під час візиту до Києва він закликав президента України Володимира Зеленського припинити опір Росії, скласти зброю та розпочати "мирні переговори". Потім Орбан вирушив до Москви для зустрічі з Путіним.

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