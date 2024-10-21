После Орбана. ЕС вернется к новым санкциям против России в январе, - Politico
Европейский Союз собирается возобновить обсуждение санкций против России в январе 2025 года. После того как Венгрия передаст председательство в ЕС Польше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Венгрия, будучи ближайшим союзником Москвы в ЕС, использовала свое влияние для сдерживания обсуждений санкций, однако Польша, известная как один из главных сторонников Украины, планирует занять более жесткую позицию.
Министр по вопросам климата Польши Кшиштоф Болеста уже заявил о необходимости решать проблему импорта российских энергоносителей, который вновь растет, несмотря на действующие ограничения. ЕС ранее ввел санкции на поставки российской нефти и снизил закупки газа, но существуют лазейки, которыми Москва продолжает пользоваться.
Польша намерена использовать свое председательство для ужесточения санкций, в том числе в отношении российского топлива. Эксперты подчеркивают, что председательство Польши предоставляет хорошую возможность пересмотреть и усилить стратегию санкций, что крайне важно в условиях продолжающегося конфликта и приближающейся зимы.
Ожидается, что обсуждения также затронут вопросы прозрачности поставок российского газа и нефти в Европу, чтобы предотвратить обход санкций, таких как ограничение цен на нефть, которое оказалось недостаточно эффективным.
Критика Орбана
Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана уже давно критикуют лидеры ЕС за его пророссийскую позицию, антизападную риторику и блокирование помощи Украине от Европейского Союза.
Министерство иностранных дел Польши даже предложило Орбану покинуть ЕС и НАТО и создать альянс с российским диктатором Владимиром Путиным.
Летом Евросоюз решил перенести встречи министров иностранных дел и обороны стран-членов из Будапешта в Брюссель из-за политики Орбана и его "мирного" тура.
Во время визита в Киев он призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить сопротивление России, сложить оружие и начать "мирные переговоры". Затем Орбан отправился в Москву для встречи с Путиным.
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