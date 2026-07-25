Після обстрілу РФ загинула дружина керівника Центру стратегічних комунікацій "Spravdi"

Обстріл Київщини 24 липня

Нагадаємо, 24 липня росіяни завдали ракетного удару по Київській області. За останніми даними, загинули 10 людей, ще понад 100 дістали поранення.

Внаслідок атаки були пошкоджені цивільна інфраструктура, будівлі та транспорт.

На Київщині 25 липня оголошено День жалоби за жертвами російського обстрілу. А саме йдеться про удар по території приватного полігону в Бучанському районі, де знаходилися представники оборонної індустрії.

За фактом воєнного злочину РФ правоохоронці порушили справу за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Водночас було порушено справу щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу. на якому зібрались представники оборонки.