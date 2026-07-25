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После обстрела РФ погибла жена главы Центра стратегических коммуникаций "Spravdi"

01:20 25.07.2026 Сб
2 мин
Валентина Савицкая погибла в Киевской области после ракетного обстрела россиян
aimg Юлия Маловичко
Фото: Валентина Савицкая (facebook.com/vitaliivna.valentina)

В результате российского ракетного удара по Киевщине 24 июля погибла жена руководителя Центра стратегических коммуникаций "Spravdi" Игоря Соловья Валентина Савицкая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Игоря Соловья.

Кто такая Валентина Савицкая

Кроме того, Валентина Савицкая жена руководителя Центра стратегических коммуникаций "Spravdi", женщина еще была руководителем центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны.

Муж жертвы русского террора написал в соцсети слова скорби, связанные с потерей.

"В моей семье страшное горе: изверги убили мою любимую девочку и заботливую жену, любящую мать и дочь Валентину Савицкую (Линевич). О месте и времени прощания напишу позже. Вспомните мою любимую, она была невероятным, лучшим человеком в мире...", - говорится в сообщении.

Обстрел Киевщины 24 июля

Напомним, 24 июля россияне нанесли ракетный удар по Киевской области. По последним данным, погибли 10 человек, еще более 100 получили ранения.

В результате атаки были повреждены гражданская инфраструктура, здания и транспорт.

В Киевской области 25 июля объявлен День траура по жертвам российского обстрела. А именно, речь идет об ударе по территории частного полигона в Бучанском районе, где находились представители оборонной индустрии.

По факту военного преступления РФ правоохранители возбудили дело по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В то же время, было возбуждено дело о возможном ненадлежащем выполнении служебных обязанностей во время организации и проведения мероприятия. на котором собрались представители оборонки.

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