После обстрела РФ погибла жена главы Центра стратегических коммуникаций "Spravdi"

Обстрел Киевщины 24 июля

Напомним, 24 июля россияне нанесли ракетный удар по Киевской области. По последним данным, погибли 10 человек, еще более 100 получили ранения.

В результате атаки были повреждены гражданская инфраструктура, здания и транспорт.

В Киевской области 25 июля объявлен День траура по жертвам российского обстрела. А именно, речь идет об ударе по территории частного полигона в Бучанском районе, где находились представители оборонной индустрии.

По факту военного преступления РФ правоохранители возбудили дело по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В то же время, было возбуждено дело о возможном ненадлежащем выполнении служебных обязанностей во время организации и проведения мероприятия. на котором собрались представители оборонки.