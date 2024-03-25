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Після обстрілу Києва є постраждалі

Фото: після обстрілу Києва 25 березня є постраждалі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Після ракетного удару по Києву 25 березня є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Наразі двоє постраждалих у Печерському районі. Одній жінці надали допомогу на місці. Другу - медики госпіталізували", - розповів він у 11:15.

Буквально за кілька хвилин (11:22) Кличко уточнив, що кількість постраждалих зросла до 4 людей.

"Четверо постраждалих у Печерському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували", - зазначив мер.

На 11:42 уже пʼятеро постраждалих в Печерському районі.

"Трьом медики надали допомогу на місці. Двох - госпіталізували", - констатував Кличко.

Ракетний удар по Києву

Близько 10:30 25 березня в частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу, у тому числі в Києві та області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Майже одразу у Києві прогриміли вибухи.

Обломки ракет впали в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок у Печерському районі. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

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Київ