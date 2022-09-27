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Після обіду окупанти з артилерії обстріляли громаду в Сумській області

Фото: Після обіду окупанти з артилерії обстріляли громаду в Сумській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти після обіду, 27 вересня, гатили по Сумській області з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Після 15 години були два артобстріли з САУ 9 і 12 приходів, по території Середино-Будської громади", - заявив очільник ОВА.

За словами Живицького, внаслідок обстрілів жертв чи руйнувань зафіксовано не було.

Нагадаємо, що окупанти знову вдарили по Сумській області, застосувавши "Гради" та міномети.

Також, російські війська сьогодні, 26 вересня, близько 14:00 випустили по Сумській області шість ракет. Під удар потрапили кілька громад Шосткинського району.

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