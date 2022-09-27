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После обеда оккупанты из артиллерии обстреляли громаду в Сумской области

Фото: После обеда оккупанты из артиллерии обстреляли общину в Сумской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты после обеда, 27 сентября, били по Сумской области из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

"После 15 часов были два артобстрела из САУ 9 и 12 приходов, по территории Середино-Будской общины", - заявил глава ОВА.

По словам Живицкого, в результате обстрелов жертв или разрушений зафиксировано не было.

Напомним, что оккупанты снова ударили по Сумской области, применив "Грады" и минометы.

Также, российские войска сегодня, 26 сентября, около 14.00 выпустили по Сумской области шесть ракет. Под удар попали несколько общин Шосткинского района.

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