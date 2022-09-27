Фото: окупанти знову вдарили по Сумській області, застосувавши "Гради" та міномети (facebook.com/mod.mil.rus)

Російські війська знову обстріляли прикордонні райони Сумщини. Ворог ударив з "Градів" та мінометів по Шалигінській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Так, учора ввечері близько 22:00 росіяни випустили із "Градів" 18 снарядів. Обійшлося без жертв та руйнувань. Вранці 27 вересня окупанти продовжили обстріл Шалигінської громади. Ворог обстріляв населений пункт із мінометів. Зафіксовано три прильоти. Також росіяни застосували автоматичну зброю. Наслідки обстрілу з'ясовуються.