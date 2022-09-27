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Окупанти знову вдарили по Сумській області, застосувавши "Гради" та міномети

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Суми, Вівторок 27 вересня 2022 12:15
Окупанти знову вдарили по Сумській області, застосувавши "Гради" та міномети Фото: окупанти знову вдарили по Сумській області, застосувавши "Гради" та міномети (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська знову обстріляли прикордонні райони Сумщини. Ворог ударив з "Градів" та мінометів по Шалигінській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Так, учора ввечері близько 22:00 росіяни випустили із "Градів" 18 снарядів. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Вранці 27 вересня окупанти продовжили обстріл Шалигінської громади. Ворог обстріляв населений пункт із мінометів. Зафіксовано три прильоти.

Також росіяни застосували автоматичну зброю. Наслідки обстрілу з'ясовуються.

Нагадаємо, вчора ввечері російські війська випустили по Сумській області шість ракет. Під удар потрапили кілька громад Шосткинського району. Внаслідок обстрілу в деяких населених пунктах району зникло електропостачання.

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