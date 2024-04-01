Після можливої атаки дрона. "Северсталь" у РФ ремонтуватиме найбільшу доменну піч

На початку березня в Череповці в районі металургійного комбінату стався вибух. Росіяни заявляли, що причиною нібито стала атака безпілотника.

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Вологодської області Георгій Філімонов тоді заявив, що на один із найбільших металургійних комбінатів Росії нібито було здійснено атаку безпілотника.

За даними російських ЗМІ, вибух стався на "Северстали". А гендиректор заводу говорив, що на підприємстві стався "технологічний інцидент".

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