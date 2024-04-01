После возможной атаки дрона. "Северсталь" в РФ будет ремонтировать крупнейшую доменную печь

В начале марта в Череповце в районе металлургического комбината произошел взрыв. Россияне заявляли, что причиной якобы стала атака беспилотника.

Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов тогда заявил, что на один из крупнейших металлургических комбинатов России якобы была совершена атака беспилотника.

По данным российских СМИ, взрыв произошел на "Северстали". А гендиректор завода говорил, что на предприятии произошел "технологический инцидент".

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