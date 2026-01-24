ua en ru
Після морозів йдуть опади: сьогодні буде мокро по всій країні

Субота 24 січня 2026 07:00
Після морозів йдуть опади: сьогодні буде мокро по всій країні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 24 січня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У суботу, 24 січня, в Україні стане трохи тепліше, проте по всій країні очікуються опади у вигляді снігу. У деяких регіонах - сніг з дощем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Українського гідрометцентру.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні майже по всій Україні прогнозують хмарну погоду з невеликим снігом. На Закарпатті та Прикарпатті вдень очікується помірний мокрий сніг з дощем та ожеледицею.

На решті території на дорогах також утримуватиметься ожеледиця, місцями опуститься туман, а на гілках дерев й дротах - паморозь.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с. На північному сході країни вночі температура опуститься до -10…-15°, вдень очікують -7…-12°.

На півдні, у Закарпатті та Прикарпатті, вночі буде від 0 до -5°, вдень від -3° до +2°. На решті території країни вночі -6…-11°, вдень -4…-9°.

Після морозів йдуть опади: сьогодні буде мокро по всій країні

Погода у Києві

У Києві синоптики прогнозують хмарну погоду з невеликим снігом. Температура вночі -9…-11°, вдень -7…-9°. На дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, вчора у Києві тимчасово приспустили головний і найбільший прапор України.

Також метеорологи назвали точну дату, коли в Україні чекати потепління.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, чи правда, що погодні умови взимку можуть впливати на погіршення якості повітря (його забруднення) у містах.

