Після морозів йдуть опади: сьогодні буде мокро по всій країні

У суботу, 24 січня, в Україні стане трохи тепліше, проте по всій країні очікуються опади у вигляді снігу. У деяких регіонах - сніг з дощем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Українського гідрометцентру.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні майже по всій Україні прогнозують хмарну погоду з невеликим снігом. На Закарпатті та Прикарпатті вдень очікується помірний мокрий сніг з дощем та ожеледицею.

На решті території на дорогах також утримуватиметься ожеледиця, місцями опуститься туман, а на гілках дерев й дротах - паморозь.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с. На північному сході країни вночі температура опуститься до -10…-15°, вдень очікують -7…-12°.

На півдні, у Закарпатті та Прикарпатті, вночі буде від 0 до -5°, вдень від -3° до +2°. На решті території країни вночі -6…-11°, вдень -4…-9°.

Погода у Києві

У Києві синоптики прогнозують хмарну погоду з невеликим снігом. Температура вночі -9…-11°, вдень -7…-9°. На дорогах ожеледиця.