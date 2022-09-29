После мобилизации и "референдумов" возможна эскалация на фронте: в Генштабе раскрыли детали
Последствием "референдумов" на оккупированных территориях Украины и мобилизации в РФ может стать эскалация на фронте. В частности, россияне могут попытаться активизировать боевые действия на востоке и юге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.
"После проведения псевдореферендумов и наращивания противником своих сил не исключается эскалация ситуации. Это будет характеризоваться нанесением ударов противника по критической инфраструктуре с одновременной попыткой активизации боевых действий с целью захвата всей территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины", - отметил Громов.
Он также отметил, что любые заявления россиян не меняют ничего для Украины.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что ситуация на фронте не может измениться из-за начала мобилизации в России.
Также мы писали, что, по данным Генштаба, в России призвали более 100 тысяч человек с начала мобилизации.
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