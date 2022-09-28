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Чи зміниться ситуація на фронті через мобілізацію в РФ: відповідь Данілова

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Київ, Середа 28 вересня 2022 21:47
Чи зміниться ситуація на фронті через мобілізацію в РФ: відповідь Данілова Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Проведення мобілізації в Росії не може змінити ситуацію, що спостерігається зараз на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю "Настоящее время".

"На фронті ситуація не може змінитися. Справа в тому, що ми знаходимося у себе вдома, захищаємо свою країну. У нас черги у військкомати стоятимуть за півгодини після того, як ми оголосимо, що нам потрібні додаткові військові для захисту країни", - заявив Данілов, відповідаючи на питання про мобілізацію до РФ.

Також він зазначив, що зараз кількість росіян, які потраплятимуть у полон, лише збільшуватиметься.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив про початок "часткової мобілізації" у його країні.

Учора, 27 вересня, стало відомо, що українські військові почали брати в полон перших мобілізованих росіян.

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