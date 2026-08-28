UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Після місяців простою Червоноградської ЦЗФ суд визначив нового керуючого санацією, - ЗМІ

12:12 28.08.2026 Пт
2 хв
Суд нарешті дав Червоноградській ЦЗФ шанс на відновлення роботи?
aimg Сергій Новіков
Червоноградська ЦЗФ (фото: wikimapia.org)

Господарський суд Львівської області призначив Євгена Севастьянова керуючим санацією ПАТ "Львівська вугільна компанія", від якої залежить робота Червоноградської центральної збагачувальної фабрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сюжет телеканалу "Прямий".

Як відомо, його кандидатуру одностайно підтримали комітет кредиторів та трудовий колектив підприємства.

Читайте також: Ризики для шахт і зими. У Раді закликають повернути держконтроль над ЦЗФ "Червоноградська"

Водночас Севастьянова підтримали і кредитори, представники юстиції, прокуратури, Фонду держмайна та трудового колективу.

"Згідно єдиного реєстру арбітражних керуючих щодо цього арбітражного керуючого жодних дисциплінарних стягнень не було застосовано, порушень в роботі немає. Кредитори висловили позицію, що підтримують Севастьянова, відповідно ми також пітримуємо", - заявила представник юстиції.

Окремо на важливості відновлення роботи фабрики наголосив трудовий колектив. Голова первинної профспілкової організації Наталя заявила, що для працівників ключове завдання - повернення підприємства до роботи та виплата зарплат.

"Від імені трудового колективу ми підтримуємо, тому що нам треба щоб фабрика працювала, люди получали зарплату і ми тоже підтримуємо", - сказала вона.

Водночас суд зобов’язав нового керуючого підготувати план санації до 16 листопада. Наступне засідання у справі призначене на 18 листопада.

Що відомо про проблему

Нагадаємо, ПАТ "Львівська вугільна компанія" перебуває у процедурі банкрутства з 2015 року, а з січня 2026 року Червоноградська ЦЗФ фактично перебувала у простої. Попередні судові засідання неодноразово переносилися.

Як повідомлялось, РБК-Україна в окремому метаріалі писало докладніше про те, що ситуація на ЦЗФ "Червоноградська" потребує уваги, адже від неї залежить повноцінне постачання вугілля із шахт Львівсько-Волинського басейну на державну теплову генерацію.

Нагадаємо, члени профільних профспілок уже зверталися до Міненерго з вимогою повпливати на становище на ЦЗФ "Червоноградська".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Суд