Після місяців простою Червоноградської ЦЗФ суд визначив нового керуючого санацією, - ЗМІ

Як відомо, його кандидатуру одностайно підтримали комітет кредиторів та трудовий колектив підприємства.

Водночас Севастьянова підтримали і кредитори, представники юстиції, прокуратури, Фонду держмайна та трудового колективу.

"Згідно єдиного реєстру арбітражних керуючих щодо цього арбітражного керуючого жодних дисциплінарних стягнень не було застосовано, порушень в роботі немає. Кредитори висловили позицію, що підтримують Севастьянова, відповідно ми також пітримуємо", - заявила представник юстиції.

Окремо на важливості відновлення роботи фабрики наголосив трудовий колектив. Голова первинної профспілкової організації Наталя заявила, що для працівників ключове завдання - повернення підприємства до роботи та виплата зарплат.

"Від імені трудового колективу ми підтримуємо, тому що нам треба щоб фабрика працювала, люди получали зарплату і ми тоже підтримуємо", - сказала вона.

Водночас суд зобов’язав нового керуючого підготувати план санації до 16 листопада. Наступне засідання у справі призначене на 18 листопада.