После месяцев простоя Червоноградской ЦОФ суд определил нового управляющего санацией, - СМИ

Хозяйственный суд Львовской области назначил Евгения Севастьянова управляющим санацией ОАО "Львовская угольная компания", от которой зависит работа Червоноградской центральной обогатительной фабрики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сюжет телеканала "Прямий".
Как известно, его кандидатуру единодушно поддержал комитет кредиторов и трудовой коллектив предприятия.
В то же время, Севастьянова поддержали и кредиторы, представители юстиции, прокуратуры, Фонда госимущества и трудового коллектива.
"Согласно единому реестру арбитражных управляющих по этому арбитражному управляющему никакие дисциплинарные взыскания не были применены, нарушений в работе нет. Кредиторы высказали позицию, что поддерживают Севастьянова, соответственно мы также поддерживаем", - заявила представитель юстиции.
Отдельно важность возобновления работы фабрики отметил трудовой коллектив. Глава первичной профсоюзной организации Наталья заявила, что для работников ключевая задача - возврат предприятия к работе и выплата зарплат.
"От имени трудового коллектива мы поддерживаем, потому что нам нужно, чтобы фабрика работала, люди получали зарплату и мы тоже поддерживаем", - сказала она.
В то же время, суд обязал нового управляющего подготовить план санации до 16 ноября. Следующее заседание по делу назначено на 18 ноября.
Напомним, ОАО "Львовская угольная компания" находится в процедуре банкротства с 2015 года, а с января 2026 года Червоноградская ЦОФ фактически находилась в простое. Предыдущие судебные заседания не раз переносились.
Как сообщалось, РБК-Украина в отдельном метариале писало подробнее о том, чтоситуация на ЦОФ "Червоноградская" требует внимания, ведь от нее зависит полноценная поставка угля из шахт Львовско-Волынского бассейна на государственную тепловую генерацию.
Напомним, члены профильных профсоюзов уже обращались в Минэнерго с требованием повлиять на положение ЦОФ "Червоноградская".