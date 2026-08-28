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После месяцев простоя Червоноградской ЦОФ суд определил нового управляющего санацией, - СМИ

12:12 28.08.2026 Пт
2 мин
Суд наконец-то дал Червоноградской ЦОФ шанс на возобновление работы?
aimg Сергей Новиков
Червоноградская ЦОФ (фото: wikimapia.org)

Хозяйственный суд Львовской области назначил Евгения Севастьянова управляющим санацией ОАО "Львовская угольная компания", от которой зависит работа Червоноградской центральной обогатительной фабрики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сюжет телеканала "Прямий".

Как известно, его кандидатуру единодушно поддержал комитет кредиторов и трудовой коллектив предприятия.

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В то же время, Севастьянова поддержали и кредиторы, представители юстиции, прокуратуры, Фонда госимущества и трудового коллектива.

"Согласно единому реестру арбитражных управляющих по этому арбитражному управляющему никакие дисциплинарные взыскания не были применены, нарушений в работе нет. Кредиторы высказали позицию, что поддерживают Севастьянова, соответственно мы также поддерживаем", - заявила представитель юстиции.

Отдельно важность возобновления работы фабрики отметил трудовой коллектив. Глава первичной профсоюзной организации Наталья заявила, что для работников ключевая задача - возврат предприятия к работе и выплата зарплат.

"От имени трудового коллектива мы поддерживаем, потому что нам нужно, чтобы фабрика работала, люди получали зарплату и мы тоже поддерживаем", - сказала она.

В то же время, суд обязал нового управляющего подготовить план санации до 16 ноября. Следующее заседание по делу назначено на 18 ноября.

Что известно о проблеме

Напомним, ОАО "Львовская угольная компания" находится в процедуре банкротства с 2015 года, а с января 2026 года Червоноградская ЦОФ фактически находилась в простое. Предыдущие судебные заседания не раз переносились.

Как сообщалось, РБК-Украина в отдельном метариале писало подробнее о том, чтоситуация на ЦОФ "Червоноградская" требует внимания, ведь от нее зависит полноценная поставка угля из шахт Львовско-Волынского бассейна на государственную тепловую генерацию.

Напомним, члены профильных профсоюзов уже обращались в Минэнерго с требованием повлиять на положение ЦОФ "Червоноградская".

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