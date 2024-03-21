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Після місячної паузи РФ вивела в Чорне море ракетоносії "Калібрів"

Архівне фото: РФ вивела в Чорне море ракетоносії "Калібрів" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росія вирішила вивести в Чорне море підводні човни з крилатими ракетами. Це сталося після місячної паузи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Після паузи завдовжки в місяць ворог вивів на бойове чергування в Чорне море 2 підводні ракетоносії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сумарний залп "Калібрів" становить до 8 ракет. 

У Силах оборони півдня України уточнили, що решта ворожих кораблів перебувають у пунктах базування. 

Обстріл Києва 21 березня

У ніч на 21 березня російські війська випустили по Україні 31 ракету. Серед них 29 крилатих ракет Х-101/Х-555, балістична "Іскандер-М" і ракета типу "Кинджал". Усі ракети були знищені в Київській області.

Але, як відомо, у Києві через падіння уламків збитих ракет у трьох районах були пошкодження.

За останніми даними, внаслідок ракетної атаки в Києві 13 людей постраждали, серед яких дитина. Відомо також, що щонайменше чотирьох людей було госпіталізовано.

Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.

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