Після місячної паузи РФ вивела в Чорне море ракетоносії "Калібрів"

Росія вирішила вивести в Чорне море підводні човни з крилатими ракетами. Це сталося після місячної паузи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.
"Після паузи завдовжки в місяць ворог вивів на бойове чергування в Чорне море 2 підводні ракетоносії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сумарний залп "Калібрів" становить до 8 ракет.
У Силах оборони півдня України уточнили, що решта ворожих кораблів перебувають у пунктах базування.
У ніч на 21 березня російські війська випустили по Україні 31 ракету. Серед них 29 крилатих ракет Х-101/Х-555, балістична "Іскандер-М" і ракета типу "Кинджал". Усі ракети були знищені в Київській області.
Але, як відомо, у Києві через падіння уламків збитих ракет у трьох районах були пошкодження.
За останніми даними, внаслідок ракетної атаки в Києві 13 людей постраждали, серед яких дитина. Відомо також, що щонайменше чотирьох людей було госпіталізовано.
Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.