После месячной паузы РФ вывела в Черное море ракетоносители "Калибров"

Россия решила вывести в Черное море подводные лодки с крылатыми ракетами. Это произошло после месячной паузы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
"После паузы длиной в месяц враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суммарный залп "Калибров" составляет до 8 ракет.
В Силах обороны юга Украины уточнили, что остальные вражеские корабли находятся в пунктах базирования.
В ночь на 21 марта российские войска выпустили по Украине 31 ракету. Среди них 29 крылатых ракет Х-101/Х-555, баллистическая "Искандер-М" и ракета типа "Кинжал". Все ракеты были уничтожены в Киевской области.
Но, как известно, в Киеве из-за падения обломков сбитых ракет в трех районах были повреждены.
По последним данным, в результате ракетной атаки в Киеве 13 человек пострадали, среди которых ребенок. Известно также, что по меньшей мере четыре человека были госпитализированы.
Детальнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.
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