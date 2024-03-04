Після місії у Червоному морі. Греція претендує на ключову роль в обороні ЄС

Греція, в якій розташована штаб-квартира операції ЄС із захисту кораблів від нападів хуситів у Червоному морі, сподівається відігравати більш центральну роль у забезпеченні безпеки блоку.
Про це заявив міністр оборони Греції Нікос Дендіас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми повинні бути в змозі захистити себе", - заявив він.
Міністр додав, що Європейський союз може домогтися цього у співпраці з НАТО та іншими союзниками.
"Ми намагаємося створити в Греції та Європі власну оборонну промисловість, яка могла б задовольняти потреби Європейського союзу", - підкреслив він.
Дендіас зазначив, що важливо, щоб ЄС домігся успіху в місії в Червоному морі.
"Не можна бути перехрестям, якщо дороги не існують або не функціонують. Тож для нас (Греції, - ред.) це величезна загроза, як пряма, так і непряма", - зазначив він.
За його словами, і Греція, і Європейський союз стурбовані "витонченим підходом" хуситів: під час нападів використовують морські міни та підводні човни.
Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що країни блоку досягли принципової політичної угоди щодо початку військової операції із забезпечення безпеки торговельного судноплавства у Червоному морі.
Передбачається, що вона має покласти край атакам хуситів із Ємену на комерційні кораблі.
Раніше повідомлялося, що Німеччина відправить фрегат "Гессен" до Червоного моря в рамках місії ЄС проти хуситів.
Крім того, Бельгія надасть фрегат Louise-Marie для участі у європейській оборонній операції у регіоні.
Хто такі хусити і чому вони нападають на кораблі - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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