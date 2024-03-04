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Після місії у Червоному морі. Греція претендує на ключову роль в обороні ЄС

Фото: міністр оборони Греції Нікос Дендіас (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Валерія Поліщук

Греція, в якій розташована штаб-квартира операції ЄС із захисту кораблів від нападів хуситів у Червоному морі, сподівається відігравати більш центральну роль у забезпеченні безпеки блоку.

Про це заявив міністр оборони Греції Нікос Дендіас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми повинні бути в змозі захистити себе", - заявив він. 

Міністр додав, що Європейський союз може домогтися цього у співпраці з НАТО та іншими союзниками.

"Ми намагаємося створити в Греції та Європі власну оборонну промисловість, яка могла б задовольняти потреби Європейського союзу", - підкреслив він. 

Дендіас зазначив, що важливо, щоб ЄС домігся успіху в місії в Червоному морі.

"Не можна бути перехрестям, якщо дороги не існують або не функціонують. Тож для нас (Греції, - ред.) це величезна загроза, як пряма, так і непряма", - зазначив він. 

За його словами, і Греція, і Європейський союз стурбовані "витонченим підходом" хуситів: під час нападів використовують морські міни та підводні човни.

Місія ЄС із захисту судноплавства у Червоному морі

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що країни блоку досягли принципової політичної угоди щодо початку військової операції із забезпечення безпеки торговельного судноплавства у Червоному морі.

Передбачається, що вона має покласти край атакам хуситів із Ємену на комерційні кораблі.

Раніше повідомлялося, що Німеччина відправить фрегат "Гессен" до Червоного моря в рамках місії ЄС проти хуситів.

Крім того, Бельгія надасть фрегат Louise-Marie для участі у європейській оборонній операції у регіоні.

Хто такі хусити і чому вони нападають на кораблі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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