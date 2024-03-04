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После миссии в Красном море. Греция претендует на ключевую роль в обороне ЕС

Фото: министр обороны Греции Никос Дендиас (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Валерия Полищук

Греция, в которой расположена штаб-квартира операции ЕС по защите кораблей от нападений хуситов в Красном море, надеется играть более центральную роль в обеспечении безопасности блока.

Об этом заявил министр обороны Греции Никос Дендиас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы должны быть в состоянии защитить себя", - заявил он. 

Министр добавил, что Европейский союз может добиться этого в сотрудничестве с НАТО и другими союзниками.

"Мы пытаемся создать в Греции и Европе собственную оборонную промышленность, которая могла бы удовлетворять потребности Европейского союза", - подчеркнул он. 

Дендиас отметил, что важно, чтобы ЕС добился успеха в миссии в Красном море.

"Нельзя быть перекрестком, если дороги не существуют или не функционируют. Так что для нас (Греции, - ред.) это огромная угроза, как прямая, так и косвенная", - отметил он. 

По его словам, и Греция, и Европейский союз встревожены "изощренным подходом" хуситов: при нападениях используются морские мины и подводные лодки.

Миссия ЕС по защите судоходства в Красном море

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что страны блока достигли принципиального политического соглашения о начале военной операции по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море.

Предполагается, что она должна положить конец атакам хуситов из Йемена на коммерческие корабли.

Ранее сообщалось, что Германия отправит фрегат "Гессен" в Красное море в рамках миссии ЕС против хуситов.

Кроме того, Бельгия предоставит фрегат Louise-Marie для участия в европейской оборонной операции в регионе.

Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли - читайте в материале РБК-Украина.

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