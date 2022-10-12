Після масових обстрілів кількість повідомлень у "Дії" про пошкоджене житло збільшилася на тисячі, - Шуляк

"На сьогодні загальна кількість інформаційних повідомлень становить більш ніж 280 тис. Площа пошкодженого майна - понад 19,369 млн кв. м", - повідомила Шуляк.

Вона нагадала, що власники пошкодженого житла можуть подати заяву на компенсацію в електронній формі через застосунок або на сайті "Дія", а також у паперовій формі - через ЦНАПи або через нотаріусів.

"Далі вашу заяву має розглянути комісія, створена місцевою владою. Вона встановлює право на компенсацію і перевіряє документи та реєстри. Після цього комісія організовує проведення експертизи щодо можливості відновлення житла та оцінки пошкоджень", - пояснила Шуляк.

За її словами, висновок про наявність підстав, виду та розміру компенсації буде передано Фонду ліквідації наслідків російської агресії, який забезпечить компенсацію.

"Парламент готує до другого читання законопроєкт № 7198 про компенсації власникам зруйнованого житла. Люди зможуть отримати компенсацію не чекаючи на репарації від РФ. Вже зараз держава робить все для того, щоб відбудувати кожен дім", - констатувала нардеп.