После массовых обстрелов количество сообщений в "Дії" о поврежденном жилье увеличилось на тысячи, - Шуляк

"На сегодня общее количество информационных сообщений составляет более 280 тыс. Площадь поврежденного имущества - более 19,369 млн кв. м", - сообщила Шуляк.

Она напомнила, что владельцы поврежденного жилья могут подать заявление на компенсацию в электронной форме через приложение или на сайте "Действие", а также в бумажной форме - через ЦНАП или через нотариусов.

"Далее ваше заявление должна рассмотреть комиссия, созданная местными властями. Она устанавливает право на компенсацию и проверяет документы и реестры. После этого комиссия организует проведение экспертизы о возможности восстановления жилья и оценке повреждений", - пояснила Шуляк.

По ее словам, вывод о наличии оснований, вида и размера компенсации будет передан Фонду ликвидации последствий российской агрессии, который обеспечит компенсацию.

"Парламент готовит ко второму чтению законопроект №7198 о компенсациях владельцам разрушенного жилья. Люди смогут получить компенсацию не дожидаясь репарации от РФ. Уже сейчас государство делает все для того, чтобы отстроить каждый дом", - констатировала нардеп.