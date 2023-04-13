ua ru
Чт, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

После лечения до 82% раненых и больных военных возвращаются в строй, - НАМН

Новина українською →
Четверг 13 апреля 2023 04:30
После лечения до 82% раненых и больных военных возвращаются в строй, - НАМН Фото: 82% раненых и больных воинов ВСУ возвращаются в строй после лечения (GetyImages)
Автор: Антон Малиновский

До 82% раненых и больных военных сил обороны после лечения возвращаются в строй.

Об этом сообщил президент Национальной академии медицинских наук (НАМН) Виталий Цымбалюк, передает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

Он отметил, что НАМН выступила разработчиком Военно-медицинской доктрины Украины, которая следует израильскому принципу, согласно которому все гражданские больницы становятся одновременно и военными госпиталями.

"Это дало результат – до 82% раненых и больных военных возвращаются в строй", - отметил Цымбалюк.

Также 80% раненых военных получают должную медицинскую помощь в первый же час.

Напомним, недавно министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, почему информация о потерях ВСУ закрыта.

Кроме того, в Минобороны отмечали, чтона Востоке бывают дни, когда соотношение потерь Украины и России достигает 1 к 10.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Зеленский: победим, в частности, благодаря и украинским ракетам
Зеленский: победим, в частности, благодаря и украинским ракетам
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно