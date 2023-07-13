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Після легалізації. Україна планує вирощувати канабіс у Криму

Фото: Таміла Ташева, постійний представник президента України у Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна розглядає можливість вирощувати канабіс у окремих регіонах Криму після того, як цей процес легалізують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника президента України в Криму Тамілу Ташеву у Facebook.

За її словами, ідею про вирощування каннабісу в Криму та сприяння виробництву медичних засобів на основі каннабісу і експорту його в інші країни внесли до "Стратегії економічного відновлення Криму".

Такий документ підготували до торішнього саміту Кримської платформи.

"Дякую народним депутатам за важливе рішення. Сподіваюся на швидке доопрацювання між читаннями та ухвалення закону", - заявила вона, коментуючи прийняття законопроекту про легалізацію каннабісу за основу.

Легалізація канабісу

Нагадаємо, народні депутати сьогодні, 13 липня, у першому читанні підтримали законопроект про легалізацію медичного каннабісу.

Документом пропонується легалізувати обіг рослин роду конопель (канабіс) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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