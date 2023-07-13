После легализации. Украина планирует выращивать каннабис в Крыму

По ее словам, идею о выращивании каннабиса в Крыму и содействии производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорта его в другие страны внесли в "Стратегию экономического восстановления Крыма".

Такой документ подготовили к прошлогоднему саммиту Крымской платформы.

"Спасибо народным депутатам за важное решение. Надеюсь на скорую доработку между чтениями и принятие закона", - заявила она, комментируя принятие законопроекта о легализации каннабиса за основу.

Легализация каннабиса

Напомним, народные депутаты сегодня, 13 июля, в первом чтении поддержали законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Документом предлагается легализовать оборот растений рода конопли (каннабис) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.

Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.