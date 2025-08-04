Після конфлікту з Ізраїлем Іран переглядає свою оборону: про що йдеться

Іран створює нову Раду національної оборони після нещодавнього конфлікту з Ізраїлем. Орган перегляне стратегію захисту країни та посилить спроможності армії на тлі зростання регіональної напруги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаріат Вищої ради національної безпеки.

Так, Тегеран оголосив про про намір посилити обороноздатність країни, зосередитися на модернізації військових сил та не допустити повторення загроз у майбутньому з боку Ізраїля.

Отож, після конфлікту з Ізраїлем Іран створює нову раду оборони. Її очолить новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан.

Саме цей орган стане ключовою ланкою в перегляді військової стратегії країни. До її складу увійдуть очільники трьох гілок влади, високопосадовці міністерств та вищі командувачі збройних сил.

"Новий оборонний орган централізовано переглядатиме оборонні плани та розширюватиме можливості збройних сил", – йдеться у заяві Ради нацбезпеки.

Головнокомандувач іранських збройних сил Амір Хатамі попередив у неділю, 3 серпня, що "загроза з боку Ізраїлю не зникла", і наголосив на необхідності стратегічної готовності.

Конфлікт Ізраїлю та Ірану

Рішення про створення ради оборони стало відповіддю на авіаудари Ізраїлю по території Ірану 13 червня, які спричинили короткочасний, але гострий військовий конфлікт.

Це протистояння стало найсерйознішим викликом для Ірану з часів війни з Іраком у 1980-х роках.

У відповідь Тегеран завдав ударів у відповідь, після чого Сполучені Штати виступили посередниками у врегулюванні напруги і 24 червня сторони погодили припинення вогню.