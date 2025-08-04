После конфликта с Израилем Иран пересматривает свою оборону: о чем идет речь

Иран создает новый Совет национальной обороны после недавнего конфликта с Израилем. Орган пересмотрит стратегию защиты страны и усилит способности армии на фоне роста региональной напряженности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретариат Высшего совета национальной безопасности.

Так, Тегеран объявил о намерении усилить обороноспособность страны, сосредоточиться на модернизации военных сил и не допустить повторения угроз в будущем со стороны Израиля.

Так, после конфликта с Израилем Иран создает новый совет обороны. Его возглавит новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Именно этот орган станет ключевым звеном в пересмотре военной стратегии страны. В его состав войдут руководители трех ветвей власти, чиновники министерств и высшие командующие вооруженных сил.

"Новый оборонный орган централизованно будет пересматривать оборонные планы и расширять возможности вооруженных сил", - говорится в заявлении Совета нацбезопасности.

Главнокомандующий иранских вооруженных сил Амир Хатами предупредил в воскресенье, 3 августа, что "угроза со стороны Израиля не исчезла", и отметил необходимость стратегической готовности.

Конфликт Израиля и Ирана

Решение о создании совета обороны стало ответом на авиаудары Израиля по территории Ирана 13 июня, которые вызвали кратковременный, но острый военный конфликт.

Это противостояние стало самым серьезным вызовом для Ирана со времен войны с Ираком в 1980-х годах.

В ответ Тегеран нанес ответные удары, после чего Соединенные Штаты выступили посредниками в урегулировании напряжения и 24 июня стороны согласовали прекращение огня.