Після комбінованої атаки РФ по Кременчуку виявили небезпечні касетні боєприпаси

Атака на Кременчук

Російські окупанти в ніч на 21 червня здійснили масовану ракетно-дронову атаку по Кременчуку Полтавської області. Ворожі удари влучили в енергетичну інфраструктуру та відкриті території району.

За інформацією голови Полтавської ОВА Володимира Когута, більшість засобів ураження було збито силами ППО, але кілька влучань все ж завдали шкоди. На місці працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Внаслідок атаки одна людина отримала поранення середньої тяжкості. Мер Кременчука Віталій Малецький додав, що постраждали житлові квартали — пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, вибито вікна і зруйновано автомобілі.

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