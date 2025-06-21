После комбинированной атаки РФ по Кременчугу обнаружили опасные кассетные боеприпасы

Атака на Кременчуг

Российские оккупанты в ночь на 21 июня осуществили массированную ракетно-пушечную атаку по Кременчугу Полтавской области. Вражеские удары попали в энергетическую инфраструктуру и открытые территории района.

По информации председателя Полтавской ОГА Владимира Когута, большинство средств поражения было сбито силами ПВО, но несколько попаданий все же нанесли ущерб. На месте работают подразделения ГСЧС, которые ликвидируют последствия обстрела.

В результате атаки один человек получил ранения средней тяжести. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий добавил, что пострадали жилые кварталы - повреждены многоэтажки и частные дома, выбиты окна и разрушены автомобили.

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